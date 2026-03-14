Verso Eurovision, Senhit: "Da Boy George l'idea di un video futuristico per Superstar"

L'intervista a Senhit

Dopo la vittoria al San Marino Song Contest, parte la macchina organizzativa per lo Eurovision di Vienna, dal 12 al 16 maggio. Pre-party, registrazione del videoclip e dei contributi richiesti dall'organizzazione, promozione, coreografia: sono solo alcuni degli impegni per Senhit che, insieme a Boy George, porterà sul palco eurovisivo “Superstar”.

"Siamo già all'opera - spiega il capodelegazione Denny Montesi - abbiamo ampliato la squadra e la delegazione per fare il meglio possibile. Siamo in una semifinale molto tosta. L'Italia, lo ricordo, ci potrà votare. E noi siamo pronti. Abbiamo la fortuna di avere Senhit che è una forza della natura".

Fondamentali, per la promozione, i pre-party in tutta Europa ai quali la cantante sta già partecipando, come portabandiera del Titano. Tra gli eventi più importanti quello del 19 aprile a Londra. "Ci potrebbero essere delle sorprese - anticipa Senhit -. La settimana prossima volerò a Las Vegas dove incontrerò Boy George. Cominceremo a lavorare alla parte dello staging. Quindi riconfermo la sua presenza a Vienna. Lui è in tour con i Culture Club ormai da diverso tempo. Dovrebbe finire tra fine marzo e inizio aprile, poi tornerà a Londra. Motivo per il quale, si spera, comparirà all'ultimo pre-party, quello di Londra".

E si lavora al videoclip della canzone. Questo aspetto è stato preso in mano, spiega Senhit, proprio da Boy George. "È il motivo per il quale ci discuto ogni due secondi - scherza - perché mi dice una cosa, poi cambia idea. Lui vorrebbe, ovviamente in accordo con me, lavorare su un videoclip un po' futuristico. Ci stiamo pensando, ma l'ipotesi è quella di farlo uscire il 18 aprile, quindi la sera prima del pre-party. Però è una cosa sulla quale stiamo lavorando adesso".

Nel servizio le interviste a Senhit e a Denny Montesi (capodelegazione San Marino Eurovision)







