WORK IN PROGRESS Verso Eurovision, Senhit: "Da Boy George l'idea di un video futuristico per Superstar" Il video della canzone uscirà, probabilmente, il 18 aprile. Intanto per Senhit agenda fitta di impegni in vista di Eurovision, iniziando dai pre-party

Dopo la vittoria al San Marino Song Contest, parte la macchina organizzativa per lo Eurovision di Vienna, dal 12 al 16 maggio. Pre-party, registrazione del videoclip e dei contributi richiesti dall'organizzazione, promozione, coreografia: sono solo alcuni degli impegni per Senhit che, insieme a Boy George, porterà sul palco eurovisivo “Superstar”.

"Siamo già all'opera - spiega il capodelegazione Denny Montesi - abbiamo ampliato la squadra e la delegazione per fare il meglio possibile. Siamo in una semifinale molto tosta. L'Italia, lo ricordo, ci potrà votare. E noi siamo pronti. Abbiamo la fortuna di avere Senhit che è una forza della natura".

Fondamentali, per la promozione, i pre-party in tutta Europa ai quali la cantante sta già partecipando, come portabandiera del Titano. Tra gli eventi più importanti quello del 19 aprile a Londra. "Ci potrebbero essere delle sorprese - anticipa Senhit -. La settimana prossima volerò a Las Vegas dove incontrerò Boy George. Cominceremo a lavorare alla parte dello staging. Quindi riconfermo la sua presenza a Vienna. Lui è in tour con i Culture Club ormai da diverso tempo. Dovrebbe finire tra fine marzo e inizio aprile, poi tornerà a Londra. Motivo per il quale, si spera, comparirà all'ultimo pre-party, quello di Londra".

E si lavora al videoclip della canzone. Questo aspetto è stato preso in mano, spiega Senhit, proprio da Boy George. "È il motivo per il quale ci discuto ogni due secondi - scherza - perché mi dice una cosa, poi cambia idea. Lui vorrebbe, ovviamente in accordo con me, lavorare su un videoclip un po' futuristico. Ci stiamo pensando, ma l'ipotesi è quella di farlo uscire il 18 aprile, quindi la sera prima del pre-party. Però è una cosa sulla quale stiamo lavorando adesso".

Nel servizio le interviste a Senhit e a Denny Montesi (capodelegazione San Marino Eurovision)

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