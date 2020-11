SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE Verso gli Open Day: la scuola si presenta in un video, i volti degli studenti entrano nelle case dei sammarinesi

In un'epoca difficile dove la distanza vince sulla prossimità causa Covid, la Scuola Secondaria Superiore, grazie ad un video promozionale auto-prodotto, entra virtualmente nelle case della gente per farsi conoscere e trasferire così un messaggio di fiducia per il futuro come solo l'istruzione e la cultura in generale sono capaci di fare.

Il miglior biglietto da visita per la scuola, accanto alla possibilità di partecipare agli Open Day per l'anno scolastico 2021/2022 fissati per il 14 e il 21 novembre. Già aperte le prenotazioni on-line dei servizi PA: BookPA.

Nel video l'intervista a Giacomo Esposito, Preside Scuola Secondaria Superiore San Marino.

