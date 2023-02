Verso il Festival internazionale della magia: Il Mago Gabriel stupisce con una nuova illusione

Nel piazzale dell'aeroclub di San Marino alla presenza di alcuni testimoni e curiosi tra cui una guardia giurata, il Mago Gabriel si fa illusionista d'eccezione in attesa del 24°Festival internazionale della magia di San Marino che si terrà dal 14 al 16 aprile prossimi con il patrocinio della Segreteria di stato per il turismo.

Gabriel è riuscito a materializzare dal nulla in appena tre secondi al centro del grande piazzale utilizzato per l'atterraggio degli elicotteri, un mezzo 100% elettrico, messo a disposizione da un'importante concessionaria del Titano, con a bordo alcuni passeggeri tra cui la figlia, Magica Gilly. Presente all'evento anche il neo rieletto presidente dell'aeroclub, Edgardo Casali che per la cronaca la scorsa estate sorvolò con Gabriel la fortezza di San Leo in preparazione della sua fuga dalla cella di Cagliostro.

Gabriel ha ringraziato tutti gli intervenuti per la collaborazione, ricordando che oggi più che mai c'è tanto bisogno di illusioni poiché è l'unico modo per prendersi una breve pausa da questa cruda realtà. L'invito allora è a non perdere il prossimo festival della magia.

