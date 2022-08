Verso il gran finale di San Marino Magic Circus: migliaia di visitatori in centro storico nella seconda giornata

Si avvia verso la conclusione San Marino Magic Circus: ultima giornata, oggi, di una manifestazione che ha riscosso grande successo. Stimata dagli organizzatori la presenza di migliaia di visitatori ieri in Centro Storico. In serata, per il Circus Party al Campo Bruno Reffi, una grande festa in un clima magico, sospeso e leggero. 'Performer d’eccezione hanno trasformato la precisione di un movimento in magia': tecnica impeccabile ritmata dalla musica dando vita ad uno spettacolo capace di coinvolgere, divertire e meravigliare il numeroso pubblico.

Questa sera dalle 22:30 il gran finale. Sempre al Campo Bruno Reffi andrà in scena il Comic Circus Café: risate e comicità, show, dancer e performer con la partecipazione straordinaria di Didi ed Enzo, direttamente dai palcoscenici di Colorado Cafe e Zelig.

