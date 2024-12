Verso l'Anno Giubilare 2025: la Reggenza al concerto del Fano Gospel Choir in Pieve

Un canto di preghiera gioiosa si leva nella Basilica del Santo. Il Gospel è Vangelo, è l'espressione vivida dell'incontro tra la musica e lo spirito per celebrare la Fede, il filo rosso che li unisce. Un “Inno alla Speranza” in preparazione all'apertura dell'Anno Giubilare 2025, nell'ambito dei progetti legati al turismo della spiritualità.

L'entusiasmo percorre le navate, esaltato dalle voci del Fano Gospel Choir. Ad assistere al concerto, i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, l'Ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci, l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, il Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro, Domenico Beneventi, promotore dell'iniziativa insieme alla Segreteria di Stato per il Turismo.

'Canti di Pace' per un cammino di speranza, nell'anno del perdono che Papa Francesco si appresta ad inaugurare, alla Vigilia di Natale.