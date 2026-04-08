Verso l'ESC, Senhit: “Grande successo con 'Superstar', in giro per il mondo”

Senhit a “La Volta Buona” porta l'emozione della vittoria al San Marino Song Contest, mentre manca poco più di un mese all'avventura eurovisiva. Nel salotto di Caterina Balivo l'attenzione è su Sal Da Vinci: per l'Italia con “Per sempre Sì”, dal podio di Sanremo a Vienna. Per diritto già in finale lo vedremo esibirsi già il 12 maggio, prima semifinale che vedrà in gara proprio Senhit con “Superstar”. E quando il talk mette al centro le modalità di voto all'ESC, lancia l'appello: "Da regolamento, l'Italia non può votare per l'Italia - ricorda -. Però può votare per San Marino! Io mi auguro che gli italiani votino San Marino". E non manca di approfondire la genesi del brano, nella collaborazione con Boy George.

Da Roma, impegnata in una fitta agenda: “Sono in giro per l'Europa – dice in collegamento Senhit - non solo l'Italia. Adesso sono a Roma, dove ho appena fatto la promo su Rai Radio1, Rai Radio2, poi domani Ema Stokholma e Barbarossa con Radio2 Social Club. Poi, abbiamo fatto Georgia, Albania, Azerbaijan. Insomma, sto portando la mia 'Superstar', con la piccola Repubblica di San Marino - che in verità è enorme, perché stiamo avendo un grande successo - in giro per il globo. Si continua a lavorare assiduamente per portare 'Superstar' in giro per il mondo. E sono felicissima, perché sto ricevendo una bellissima accoglienza. Io continuo, voi continuate a seguirmi!! Ci vediamo senz'altro ad Amsterdam, Londra e poi, ovviamente, Vienna!"

Nel servizio, il videomessaggio di Senhit e alcuni estratti della sua partecipazione a “La Volta Buona”







