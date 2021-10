UNIRSM Verso l'inaugurazione dell'anno accademico. Grande attesa per la lectio magistralis di Andrea Riccardi

Il 19 ottobre si avvicina e già fervono i preparativi per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022. Nell'attesa il Rettore dell'Università di San Marino riserva parole di grande e stima e considerazione per Andrea Riccardi: “Avviare con l'ex ministro italiano e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, in prima linea per pace e dialogo internazionali, le attività universitarie - osserva Corrado Petrocelli - significa per l'Ateneo confermare e proseguire con coerenza ed efficacia nel percorso che ci vede da tempo coinvolti in iniziative e corsi rivolti all’impegno sociale”.

Riccardi – riporta una nota - terrà una lectio magistralis e riceverà il titolo di dottore di ricerca honoris causa in Scienze Storiche. “Invitare un testimone di questo calibro - spiega Petrocelli - ci è sembrato congruente alla luce di iniziative e progetti come la nostra recente disponibilità ad accogliere studentesse afgane, alla collaborazione con l’ONG Mediterranea Saving Humans sul tema dei migranti e all’organizzazione del convegno Designing Civic Consciousness”, con il quale nel 2018 il Titano ha accolto designer, filosofi e storici da tutto il mondo per discutere dell’educazione civica e delle sue prospettive. “Riccardi - ricorda infine il Rettore - è già stato coinvolto nelle nostre attività come docente della Scuola Superiore di Studi Storici”.

