LA PRESENTAZIONE Verso la 61° Biennale d'Arte di Venezia, la Commissaria Valentina Garavini: "San Marino è pronta" Presentazione ufficiale dell'Esposizione internazionale 2026, nel segno del ricordo della curatrice Koyo Kouoh, prematuramente scomparsa. San Marino la onora con un progetto artistico poetico e immersivo

Rallentare, respirare, sintonizzarsi sulle tonalità più basse per riconnettersi con il mondo. E' l'impronta che la curatrice camerunense Koyo Kouoh, prematuramente scomparsa nel maggio scorso, ha voluto dare alla 61° Biennale d'Arte. Venezia ne celebra la visione riunendo, in videoconferenza per la presentazione, le delegazioni dei Paesi partecipanti, tra cui il Titano con il supporto della Segreteria di Stato alla Cultura.

"In minor keys" diventa l'eredità sviluppata con abnegazione dal team di Kouoh che vede nella ricercatrice canadese, Rasha Salti e nello scrittore d’arte, Siddhartha Mitter i suoi più fulgidi epigoni. "Questo titolo, In minor keys, è un titolo veramente poetico, - afferma Valentina Garavini, Commissaria Padiglione San Marino - è un titolo preso a prestito della musica che ci invita ad ascoltarci, a sintonizzarci con quelle che sono le frequenze più basse che comunque fanno parte di questo tempo"

Una presenza longeva quella della Repubblica all'Esposizione internazionale: quest'anno all'attenzione del mondo, il progetto sinestetico di Mark Francis, “Sea of Sound”, curato da Luca Tommasi nel Padiglione allestito per la prima volta in posizione strategica al “Tana Art Space”, sotto la puntuale organizzazione di FR Istituto d'Arte Contemporanea. Un progetto che esalta senso e profondità di questa partecipazione. Inaugurazione l'8 maggio (il 9 maggio apertura al pubblico), fino al 22 novembre 2026.

"San Marino è pronto - assicura Garavini - e San Marino credendo fermamente nella diplomazia dell'arte e della cultura non può mancare a questo evento di profilo, di respiro internazionale importantissimo per la Repubblica. San Marino - aggiunge - ha interpretato questo tema attraverso un artista importantissimo nordirlandese che appunto si chiama MarK Francis e che con le sue opere meravigliose, che sono proprio un inno al colore, sono insieme ieratiche ma anche proprio in movimento come il suono che arriva potente dentro come l'arte". "Il fatto che il nostro Paese possa ben rappresentarsi all'interno di un contesto, di uno scenario internazionale come quello di Venezia in maniera estremamente credibile - osserva il Segretario di Stato per la Cultura Teodoro Lonfernini - continuerà e continua a dare valore a quello che è il nostro impegno".

Nel video le interviste a Valentina Garavini, Commissaria Padiglione San Marino e Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione e Cultura.



