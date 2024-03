10-12 MAGGIO 2024 Verso la 95° Adunata Alpini: la mostra “Il Tenente Giuliano Gozi” sbarca a Vicenza A cura della pronipote Paola Barbara Gozi, gode del patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura e del sostegno del Comune di Vicenza. La mostra sarà allestita all'interno del Museo del Risorgimento

Dopo Enego e Rimini, sbarca a Vicenza la mostra itinerante “Il Tenente Giuliano Gozi”, con il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e il sostegno del Comune vicentino. L'occasione è la 95° Adunata Nazionale degli Alpini in programma dal 10 al 12 maggio prossimi. L'Associazione Nazionale Alpini non manca di rendere memoria e onore ai Volontari di San Marino e anche questa volta non fa eccezione. Giuliano Gozi, da studente universitario, partì volontario nella guerra del '15-'18 a fianco dei “fratelli italiani”. La mostra è curata da Paola Barbara Gozi, pronipote del Tenente pluridecorato nel 3° Reggimento Alpini. L'abbiamo incontrata nella casa-museo di San Marino Città che custodisce il vastissimo Archivio storico di famiglia. "E' l'occasione - dice - di allestire questa mostra, contenuta, all'interno del Museo del Risorgimento di Vicenza. Io omaggio questa figura, questo mio prozio che è stato anche anche ferito e poi richiamato dalla nostra Patria per divenire poi Segretario di Stato agli Esteri e Interni per 20 anni. Ma omaggio anche tutti coloro che hanno seguito questo sentimento di fratellanza e di unione con l'Italia e che purtroppo sono anche deceduti. Quindi onoro non solo questo mio prozio ma anche tutti i concittadini che hanno dimostrato molta sensibilità durante la Grande Guerra".

Quali cimeli, oggetti saranno messi in mostra a Vicenza? "Porto il suo portamunizioni in legno, - elenca Paola Barbara Gozi - il suo baschetto, il suo cappello del 3° Reggimento Alpini, la giacca della divisa, fotografie, documenti epistolari, i suoi diplomi, il libretto personale, la piccola borsa dove teneva gli effetti personali, naturalmente la bandiera di San Marino e un libro dove poi sarà possibile dedicare una frase alla mostra".

Nel video l'intervista a Paola Barbara Gozi, curatrice mostra itinerante "Il Tenente Giuliano Gozi".

