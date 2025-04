Verso la Film Commission, Raggi: "Primo passo concreto"

Comincia a prendere corpo il progetto che si propone di introdurre la Repubblica nel circuito delle produzioni cinematografiche e multimediali. Un primo passo concreto è stato compiuto: il Gruppo di Lavoro ha delineato il profilo della Film Commission. Il suo compito sarà quello di favorire la connessione fra case di produzione e territorio, promuoverne le peculiarità, creare le condizioni più favorevoli all’attrazione di investimenti del comparto audiovisivo e allo sviluppo dell’intera filiera.

“Insieme a Elena D'Amelio, Vito Testaj, Annachiara Sica e Sergio Barducci abbiamo lavorato in vari incontri per capire fondamentalmente in quale direzione muoverci, su cosa consigliare, e i Segretari Pedini Amati per il Turismo e Lonfernini per la Cultura hanno apprezzato”, afferma Fabrizio Raggi, che ora si guarda ai prossimi passi: “Serve una base economica per la realizzazione di questa Film Commission e quindi parleremo con industriali, banche, con persone che possono essere incuriosite da questa iniziativa”.

Naturalmente serviranno interventi legislativi per sostenere in concreto lo sviluppo del settore. “Il passo principale - conferma Raggi - sarà legiferare, quindi di conseguenza serve una legge specifica”. Nel frattempo la Segreteria di Federico Pedini Amati continua a sostenere il cine turismo: da lunedì a mercoledì prossimi inizieranno le riprese sul Titano “E continuano a mangiare fagioli”, docufilm su Bud Spencer e Terence Hill che si ispira al libro di Marcello Vicini. Mentre a settembre arriverà a San marino Massimo Boldi.