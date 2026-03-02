Verso le semifinali, la conduttrice Maddalena Corvaglia: "Uniti dalla musica"

Clima di entusiasmo in vista delle semifinali del San Marino Song Contest, in onda il 4 e 5 marzo su San Marino RTV. Maddalena Corvaglia, chiamata a guidare le due serate, si racconta emozionata e onorata per questo nuovo incarico: "Sono carichissima, felice e onorata di poter condurre le semifinali, non vedo l’ora di iniziare".

Un’edizione dal respiro internazionale, con 40 semifinalisti provenienti da tutto il mondo. "Ma quante lingue devo parlare? – scherza – Va bene l’inglese, però ho alcune lacune su altre lingue". Poi, al di là della battuta, sottolinea il valore dell’iniziativa: "È bellissimo vedere questa apertura, questa inclusività. Arrivano da tutte le parti del mondo: essere uniti dalla musica è stupendo".