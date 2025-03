RAI LIBRI "Verso le stelle": a Dogana presentato il libro di Ernesto Assante A incontrare i lettori alla libreria Boccino D'oro di Dogana Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista, Claudia Mazzola, presidente di Rai Com e la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala

Un libro senza un vero e proprio inizio, ne fine, ma una sorta di grande playlist composta da 150 canzoni che “devono far parte della vostra esistenza”. Sono le “istruzioni per l'uso” che il giornalista Ernesto Assante, scomparso lo scorso anno, fornisce per la lettura della sua opera “Verso le stelle”. A incontrare i lettori alla libreria Boccino D'oro di Dogana Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista, Claudia Mazzola, presidente di Rai Com e la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala.

"È bellissimo parlare di musica, è bellissimo parlare di questo libro - afferma Simona Sala - che si chiama Verso le stelle ma che ha un sottotitolo veramente bello, 150 canzoni per sentirsi vivi. Infatti Ernesto nella prefazione scrive che queste sono come stelle brillanti nel cosmo planetario della musica e ti dà proprio questa impressione. Quando tu apri il libro, dovunque lo apri, è come se avessi un prato fiorito, puoi cogliere qualsiasi fiore. È un fiore che ti serve per essere più gentile, vivere meglio la vita, gentile come era Ernesto perché lui è sempre stato delicato e profondo nel raccontare la musica".

Nel servizio l'intervista a Simona Sala (Direttrice Rai Radio 2)

