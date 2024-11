MUSICA Verso lo Junior Eurovision: le Idols Sm a scuola di canto

Tre minuti sul palco, riflettori puntati e la scena tutta per loro. Le Idols Sm si preparano a un evento internazionale, ma l'obiettivo principale è solo uno: divertirsi. Meno di tre settimane allo Junior Eurovision Song Contest, in programma il 16 novembre. L'aereo per Madrid è il 9, dunque poco più di 10 giorni per le ultime prove. La coreografia di “Come noi” è pronta e ora le rappresentanti del Titano si concentrano sul canto: a seguirle da un paio di mesi è Barbara Andreini, della scuola di musica “Il Melograno”. Per la maggior parte di loro è la prima esperienza davanti al microfono e il proposito è di viverla senza ansia da prestazione.

Del resto le quattro ragazze hanno tra gli 11 e i 12 anni. Ma come si fa? “Sono consapevoli dell'importanza dell'evento, ma mantenere un po' di leggerezza permetterà loro di godersi a pieno l'avventura – spiega la Andreini -. Fondamentale postura e respirazione: in questo modo si riesce a mantenere la calma”. Insomma, parte tutto dal corpo, ma prima ancora dalla testa. “Le Idols Sm ce la stanno mettendo tutta per arrivare preparate, difficile pretendere di più – conclude l'insegnante -. Il segreto è vivere il canto come un gioco, far prevalere il piacere sul dovere”.

