TALENTI DELLA RISATA Verso Locomix 2026: il 18 aprile la finale al Teatro Concordia Oggi la presentazione alla Segreteria di Stato per il Turismo

E' uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della risata. Locomix, il concorso rivolto ai talenti emergenti della comicità organizzato dall’Associazione Locomotiva con la collaborazione della Compagnia Fratelli di Taglia e trampolino di lancio di nomi passati poi alla ribalta di Zelig come Virgigno con la Gn, festeggia il traguardo della 19esima edizione con la finale al Teatro Concordia, sabato 18 aprile alle 21.00. Sei artisti in gara per la vittoria, provenienti dalle selezioni che si sono tenute al Teatro Pazzini di Verucchio: Fabio Ricciotti da Morciano di Romagna; il messinese Dario Stroscio da Bologna; Maria Teresa Deligio da Milano; il campano Vincenzo D'Andretta; Claudio Nebbi da Rimini e il ravennate Mago Lucchi.

Si contenderanno il Premio della Critica, assegnato dalla Giuria di esperti (Vito G. Testaj, Dirigente degli Istituti Culturali di San Marino; Daniele Dainelli della Compagnia Fratelli di Taglia; Marzio Rossi, comico, sceneggiatore e autore televisivo; Pasquale Di Camillo, direttore artistico del Premio Alberto Sordi; Elisa Manzaroli, attrice e comica sammarinese; il Premio del Pubblico; e il Premio del Vincitore assoluto, che scaturirà dall'unione dei voti di giurati e spettatori.

Ospiti della serata - condotta dalla coppia ormai collaudata Ettore Mularoni e Marina Tamagnini - i sammarinesi Bromance, il duo Gianni Bardi e Marco Tamagnini ed Enrico Balboni, vincitore nel 2025. Tra le novità di quest'anno, l'assenza di un tema portante; e la presenza, invece, della musica dal vivo con il Jazz Up the Night Trio, che vede la sammarinese Claudia Mularoni alla voce.

Occhio attento, come sempre, alla solidarietà con una lotteria il cui ricavato sarà interamente devoluto a San Marino for the Children. Dunque, un format che cresce e si rinnova, “cogliendo con intelligenza i cambiamenti della società”.

"Uno scopo benefico sarà anche il costo del biglietto - ribadisce il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - che andrà in beneficenza per San Marino for the Children, quindi un motivo in più per venire. Però ci siamo detti dal primo momento che chi viene lì si deve divertire, loro si devono divertire, poi parte lo scopo benefico. Quindi voglio dire, più di così. Ci vediamo tutti il 18 al Teatro Concordia".

"Abbiamo sei concorrenti in gara - evidenzia Ettore Mularoni - che avranno ognuno otto minuti e si contenderanno in questa gara appunto per vincere prestigiosi premi. Che altro aggiungere? Abbiamo gli ospiti. Gli ospiti che sono i Bromance, Gianni Bardi, Marco Tamagnini e Enrico Balboni anche che ha vinto l'ultima edizione e speriamo di regalare tanta allegria perché il nostro scopo è quello di far stare bene la gente anche se solo per due ore".



Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo ed Ettore Mularoni, Associazione Locomotiva.



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