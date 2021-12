Verso Santarcangelo Festival 2022: il video-racconto

Una troupe del festival gira “il movimento” atto finale del 50esimo nei giorni del FUTURO FANTASTICO 2020-2021 (tratto da Asimov) a cura di Nicolò-Casagrande (I Motus). Il più longevo happening d'arte contemporanea e performativa al mondo celebra il compleanno in un video-racconto prodotto in collaborazione con Maison Gucci. “Ritrarre in video la 're-esistenza' creativa alla pandemia” - dicono i registi - come una speranza nella notte buia. Temperature emotive e sguardi intensi (in gran parte di artiste) avvolti e accolti da oltre 20.000 spettatori e ospiti giunti nella cittadina romagnola. Un progetto nato sul concetto di “interdipendenza” ispirato alle creature ibride metà meduse dei romanzi nigeriani della Okorafor e alle “specie compagne” della Haraway. Il profilo digitale alterato d Betty Apple da Taywan ispirato a “Segnali dal futuro” deriva, in fine, da un programma d'intelligenza artificiale. Gli organizzatori parlano ancora di “atmosfere amorose...” futuribili.

