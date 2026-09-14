Verter Casali ci guida alla scoperta dei codici segreti di Palazzo Pubblico

Molto spesso i codici, gli stemmi, le iconografie, raccontano storie molto più complesse di quanto immaginiamo. E l'ultimo volume di Verter Casali, “Simboli e raffigurazioni nel Palazzo Pubblico”, vuole trasportare le persone in un viaggio alla scoperta dell'identità sammarinese decifrando le verità nascoste nell'edificio del potere per eccellenza.

Sotto l'Alto Patrocinio dei Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, e poi delle Segreterie Interni e Cultura e degli Istituti Culturali, lo storico sammarinese ha catalogato oltre 200 simboli, e, uno ad uno, ne ha spiegato il significato e la provenienza.

"ll Palazzo è stato fatto con la logica degli edifici comunali, quindi richiamandosi al XIII-XIV secolo, quando quella volta i palazzi erano appunto pieni di simboli di carattere storico allegorico e quindi sono stati replicati anche all'interno di questo Palazzo, che comunque è stato inaugurato nel 1894, quindi insomma è una replica di un palazzo comunale. E' stato fatto con la stessa logica, quindi ci sono raffigurazioni e simboli legati soprattutto alla storia dal XIII secolo fino ai giorni nostri, perché l'ultima lapide che è stata affissa è quella legata alla visita papale recente", le parole di Verter Casali.

“Nel cuore pulsante delle nostre Istituzioni, Palazzo Pubblico si erge, non soltanto come sede del potere civile e dell'esercizio della Sovranità, ma come autentico custode dell'anima sammarinese. Ogni Sala, ogni decorazione, ogni stemma e figura d'arte custodita tra le sue mura storiche è un codice figurativo, una lezione di civiltà”, ha dichiarato la Reggenza durante l'Udienza di presentazione del volume, “l'opera offre al lettore e allo studioso una chiave di lettura preziosa per decifrare questo straordinario patrimonio visivo e identitario, dal valore storico monumentale”.

"Sicuramente è un volume di grande interesse per tutti coloro che si avvicinano alla Repubblica di San Marino ma anche per i sammarinesi stessi che molto spesso magari non conoscono tutti i dettagli e tutti gli aspetti simbolici e raffigurativi che sono contenuti all'interno di Palazzo Pubblico, un vero proprio emblema della nostra Repubblica che va assolutamente valorizzato e noi ci impegniamo in questo e auguriamo a tutti una piacevole riscoperta del Palazzo anche grazie a questo libro" l'invito di Vito Testaj.

Interviste a: Verter Casali - Storico; Vito Testaj - Dirigente Istituti Culturali