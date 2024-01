SAN MARINO GREEN FESTIVAL Verucchio: apre MICRO, il Museo dell'Oggetto Ritrovato Ideato dal patron del San Marino e Montefeltro Geen Festival Gabriele Geminiani, all'interno del Torrione delle Mura di San Giorgio, si sviluppa su più livelli con una sezione pensata per workshop e anche piccole rappresentazioni teatrali.

Il rapporto dell'uomo con il mondo circostante e il valore eco-sostenibile delle cose: è il fulcro del progetto museale MICRO, museo dell'oggetto ritrovato, ideato dal patron del San Marino e Montefeltro Geen Festival Gabriele Geminiani a Verucchio. Ogni oggetto racchiude una storia da raccontare, offrendo protettive uniche sul passato e sulle interazioni umane.

"La storia - spiega Gabriele Geminiani - parte da molto lontano, dall'adolescenza, in cui ho vissuto lungo il fiume Conca ed ho iniziato a raccogliere questi oggetti che avevano caratteristiche precise, cioè erano oggetti emarginati, fuori dal contesto del paese. La ricerca si è poi allargata al mare quando sono approdato professionalmente sulla costa, a Riccione, e li ho rivisitato gli esiti delle burrasche invernali".

Obiettivo del museo è anche quello di dar vita a workshop e laboratori di scrittura: "Nel museo è presente anche una sezione editoriale - aggiunge - in cui sono presenti tanti libricini, alcuni stampati al torchio, che hanno come soggetto le cose. Sono tante tracce che ho realizzato nel corso del tempo per dare forza e strutturale questo che è il progetto finale. Un idea che troverà riscontro, anche tramite la cooperativa Atlantide, sarà quella di creare workshop dedicati proprio alla scrittura creativa".

Il museo, all'interno del Torrione delle Mura di San Giorgio, si sviluppa su più livelli con una sezione pensata anche per piccole rappresentazioni teatrali.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Geminiani (San Marino Green Festival)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: