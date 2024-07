Verucchio Music Festival: da Venerus a Carmen Consoli, un viaggio introspettivo

Giovedì 25 luglio, alle 21:00, il Sagrato della Collegiata ospiterà Andrea Venerus, in arte Venerus. L'artista milanese, classe '92 è un produttore discografico, cantautore e polistrumentista noto nella scena R&B contemporanea, anche se è difficile quanto superfluo inquadrarlo in un solo genere musicale. Durante la sua adolescenza, trascorsa tra Londra e Roma, la sua musica ha inglobato influenze jazz, striature funk e colori marcati di soul. Venerus è questo, ma anche tanto altro: i suoi testi parlano di vita, di morte, dell'amore felice e di quello che si barcamena tra le difficoltà dell'esistenza. Si pone tante domande, spesso struggenti, sulle note delicate delle sue melodie.

Ha pubblicato due EP, rispettivamente nel 2018 e 2019, "A che punto è la notte" e "Love Anthem", oltre a due album in studio "Magica Musica" (2021) e "Il Segreto" (2023). Inoltre, ha collaborato con grandi nomi del panorama indie, rap e trap, come Franco126, Rkomi, Gue Pequeno, Gemitaiz, Don Joe, Marracash e Frah Quintale. Non ha mai percepito la musica come qualcosa di estremamente personale e timbrato, ma crede nella condivisione di suoni, idee e ambienti, nella contaminazione fra i generi musicali che più l'hanno appassionato, nella ricerca infinita delle parole giuste per creare delle immagini e uno spessore umorale.

Anche Carmen Consoli sul palco del Verucchio Summer Festival: sabato 27 si esibirà dalle 21:00. Con il concerto Terra Ca Nun Senti renderà omaggio alla sua terra natia, la Sicilia.

Appena tornata da un tour mondiale, che l'ha vista protagonista a New York, San Francisco, Los Angeles, Miami, Montreal, Spagna (dove tornerà ad esibirsi al prestigioso La Mar de Músicas Festival di Cartagena), Carmen porterà il suo Terrea Ca Nun Senti al Sagrato della Collegiata. Sarà un evento ricco di brani tradizionali siciliani e canzoni pop di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli.

Quello che propone è un viaggio nella sua terra, ma soprattutto nel tempo che ha scandito la propria crescita personale e artistica.