Via Crucis: per le strade di San Marino Città le tappe della Passione di Cristo

La Passione di Cristo rivive in una rappresentazione dal valore religioso e simbolico, in attesa della Pasqua. Tutto ha inizio nella Chiesa di San Francesco: qui gli attori del Teatro dell'Aleph ripercorrono i momenti che portarono alla crocifissione di Gesù. Rappresentazione e cori, con le monache dell'Adorazione Perpetua. Religiose che, insieme ai salesiani di Don Bosco, hanno curato questo evento fondamentale per la comunità cristiana.

Passo dopo passo, si procede con le tappe che portarono alla Passione. Il percorso doloroso di Gesù dalla condanna fino alla morte e la sepoltura, in attesa della resurrezione. Simbolicamente si evocano le strade di Gerusalemme, in un'esperienza suggestiva e coinvolgente che non rappresenta solo una manifestazione religiosa, assumendo anche un'importanza sul piano del turismo spirituale su cui San Marino sta da tempo puntando.







