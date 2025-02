Viaggio a tre 'oltrecortina'...

Tornando a Est

Il film è cesenate ambientato da noi e girato pure a San Marino ed è una storia vera anni 90 dei produttori romagnoli in un nuovo viaggio strampalato (il primo anni 80 fu in Romania) oltrecortina, dopo la caduta del Muro (a Sofia), alla ricerca di una ragazza bulgara non proprio innamorata... di uno dei tre. Ambientato per le esterne lungo la Valle del Savio e a Mercato Saraceno, gode di più location panoramiche e suggestive sammarinesi, essendo il terzo film in parte realizzato sul Titano anche grazie al cineturismo promozionale. Addirittura uno dei tre protagonisti, Pago, fa la guida turistica, appunto, nella Capitale delle Repubblica Patrimonio UNESCO, mica male. È un road, buddy (amicale), spy movie, emiliano romagnolo...