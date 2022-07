GIORNATE MEDIOEVALI Viaggio nel tempo all'anno 1462

San Marino si prepara a un viaggio nel tempo con le Giornate Medioevali. La manifestazione si terrà dal 28 al 31 luglio. Appuntamento domani alle 18 a Porta San Francesco per il taglio del nastro. E poi, pronti a salpare per il 1462, anno in cui sono stati siglati i Patti di Fossombrone tra il Papato e San Marino, alleati nella guerra contro i Malatesta. Una data storica che ha sancito la conformazione geografica della Repubblica, rimasta invariata da allora. Saranno oltre 350 le repliche in quattro giorni, tra spettacoli, attività didattiche e cortei.

Nel servizio Alessandro Martello, regista e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo



