Viaggio nella storia della radio: gli speaker di Radio San Marino si raccontano.

Un viaggio nella storia della radio in Italia e sul Titano. Ieri la serata organizzata dalla Biblioteca Popolare di Serravalle per i 100 anni di uno dei mezzi di comunicazione più amati e seguiti. Relatori: gli speaker di Radio San Marino. Lia Fiorio, coordinatrice dell'emittente, ha ripercorso i momenti della nascita della radio, nel 1993, quando dopo una breve sperimentazione iniziarono in Repubblica trasmissioni 24 ore su 24. Prima c'erano alcune stazioni, ma tutte fuori confine. Presenti anche Mirco Zani e la storica voce dell'emittente Stefano Coveri. Al centro il mestiere dello speaker, racconti, aneddoti e curiosità di uno dei lavori più affascinanti nel settore della comunicazione.

