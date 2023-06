Viaggio nella storia politica in un evento di Rf. Lo storico Casali: "Non possiamo non aderire in qualche modo all'Ue"

Quella della politica a San Marino è una storia con origini antiche. Il primo passaggio fondamentale in epoca comunale, con la nascita dell'Arengo. Ma sono tante le fasi attraversate dall'antica Repubblica e ripercorse insieme allo storico Verter Casali, ospite di Rf in un evento moderato da Fabrizio Perotto. Altro passaggio cruciale: il periodo oligarchico con gli Statuti del 1600, fino alla fase democratica con l'Arengo del 1906, la successiva parentesi fascista e nel '45 il primo governo social-comunista in occidente.

Le sfide più complesse per il sistema politico del Titano, secondo Casali, sono soprattutto quelle legate agli ultimi 30 anni, insieme al periodo del Governo dei social-comunisti. E dopo una fase di maggiore tranquillità, gli anni '70-'80 furono complicati, con la frammentazione dei partiti. Da casali un commento, come storico, al percorso di avvicinamento all'Unione Europea. "Non possiamo - dice - non aderire in qualche modo all'Europa. Lo chiedono gli imprenditori e i tempi. Rimanere chiusi comporta rischi maggiori rispetto all'apertura all'Ue".

Nel servizio l'intervista allo storico Verter Casali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: