Viaggio nella vita e nell'opera di Amedeo Modigliani

Le interviste a Christian Parisot, Marco Quadrelli e a Bruno Vespa

A Roma presentata l’edizione italiana di “Modigliani – Biografia Catalogo Ragionato” di Christian Parisot, opera monumentale dedicata alla vita e al percorso artistico di Amedeo Modigliani. Alla sede della Stampa Estera, Palazzo Grazioli, dove l'arte è di casa, si torna a parlare di Modigliani, già protagonista di una produzione televisiva di San Marino Rtv, con un nuovo e approfondito viaggio nella vita e nell’opera dell'artista, quello che il professor Parisot ha compiuto in anni di ricerche, raccolta di materiali storici ed analisi di documenti raramente esplorati.

L'arte appassiona anche un ospite d'eccezione, Bruno Vespa. In collegamento il Direttore Generale Rai e San Marino Rtv Roberto Sergio, per il quale la cultura è l'ossatura di un palinsesto, che non può più essere lineare, ma multipiattaforma, ha spiegato, col servizio pubblico chiamato ad agire da moltiplicatore, per andare verso un pubblico giovane.

Sergio è stato anche insignito del Premio Geko Gold Arte, riconoscimento dedicato ad arte e cultura, insieme a Roberto Giacobbo, che su San Marino Rtv sta raccontando i 1700 anni di storia della Repubblica, e alla storica dell'arte Mariastella Margozzi.

Nel video le interviste a Christian Parisot, autore e Presidente del Modigliani Institute Archives Légales; Marco Quadrelli. Presidente Geko Gold; Bruno Vespa, giornalista Rai







