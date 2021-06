ESTATE IN MUSICA “Viaggio nelle scuole violinistiche del '700” con l'Orchestra Camerata del Titano. L'IMS presenta “Una Città da favola”

Al Titano, protagonista il violino, strumento principe esaltato da quattro grandi Maestri, rappresentativi delle “Scuole violinistiche italiane”: Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani, Giuseppe Tartini. Un viaggio musicale nel repertorio del ‘700 italiano proposto dall’Orchestra Camerata del Titano diretta dal Maestro Augusto Ciavatta. Angelo Cicillini, violino solista. E' il penultimo appuntamento del programma della Rassegna Musicale d'Autunno – Restart2 (organizzata dall’Associazione Camerata del Titano e promossa dalla Cassa di Risparmio di San Marino e dalla Società Unione Mutuo Soccorso, con il Patrocinio della Segreteria di Stato alla Istruzione e Cultura).

Da uno degli esempi più alti del linguaggio musicale, alle altrettanto importanti narrazioni in musica per bambini e famiglie, organizzate, in centro storico, dall'Istituto Musicale Sammarinese. Nel verde degli Orti Borghesi, “Una Città da favola” a cura dei docenti di Musicagiocando, sotto il coordinamento di Alessandra Tosi. Artisti: Tiziano Paganellli (voce recitante, fisarmonica), Marco Capicchioni (pianoforte e musiche), Lea Canini (violino), Danilo Pasolini (oboe)Avventure che diventano musica nate dall'incontro prezioso tra “L'Orso e la Farfalla”: uno spettacolo tenero e divertente, dal finale a sorpresa, che racconta una amicizia speciale.

