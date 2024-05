PRIMA FILM RSM Vicario in Gloria GLORIA! Di Margherita Vicario con Paolo Rossi coprodotto dalla RAI per la settimana di San Marino Cinema al Concordia

Una rivoluzione musicale classica d'inizio 800 ad opera delle orfanelle del Sant'Ignazio in un concerto per il nuovo pontefice, il cesenate PIO VII Chiaramonti, in visita pastorale veneta. Musica 'pop'olare in un film in costume. Nei dintorni di Venezia un collegio femminile permette canto e strumenti alle donne precludendo loro, però, ogni sbocco artistico (pare che Maria Anna la sorella di Mozart fosse brava quanto lui ma il padre optò per il maschio). Un pianoforte (strumento rivoluzionario evoluzione del clavicembalo) al centro del cambiamento di vita.

