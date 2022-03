ROMAGNA DANTESCA Videoarte: il 'trapasso' del genio FEDELI D'AMORE tra cinema e teatro sperimentali il polittico per Dante in una video-opera di Marco Martinelli in replica tra Ravenna e Faenza

7 quadri amorosi sull'Alighieri frutto del lavoro teatrale delle Albe di Ravenna con cittadini e giovani per i 700 anni del Poeta di gran fama pure oggi. Versione cinematografica di FEDELI D'AMORE, il poemetto scenico di Marco Martinelli, intorno a Dante con FILMMAKER FESTIVAL. Le voci tra le nebbie di un'alba del 1321 nella “Fossa” dove il demone puniva i mercanti di morte. Un asino trasporta il “Sommo Poeta morente” nell'ultimo viaggio. La figlia Antonia in “una fine che non ha fine”. Il diavolo del “rabbuffo” scatena invidie e risse per denaro e potere in un 'Italia che sembra la nostra: una “Commedia” sul trapasso del genio...



fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: