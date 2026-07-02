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Videodanza immersiva in VR 360° cinematografica

ZED FESTIVAL ai Giardini Margherita di Bologna l'ottava edizione di danza tecnologica internazionale

di Francesco Zingrillo
2 lug 2026
ZED FESTIVAL ai Giardini Margherita di Bologna l'ottava edizione di danza tecnologica internazionaleZED FESTIVAL ai Giardini Margherita di Bologna l'ottava edizione di danza tecnologica internazionale
ZED FESTIVAL ai Giardini Margherita di Bologna l'ottava edizione di danza tecnologica internazionale

Corpi reali e spazi digitali tra realtà virtuale e live performance: visioni ipercontemporanee. Spazi professionali e pubblici tra teoria e pratica. Energie profonde dedicate al cinema che continuano nel secondo atto in autunno. Cortometraggi e Gen Z Special Prize in collaborazione con gli studenti del DAMS di Bologna e Torino oltre al Premio del Pubblico. Tre distinte location (5 sezioni) cittadine che coinvolgono aree pubbliche e private attrezzate per le riprese a 360° e in VR che con la realtà immersiva aumentano la qualità dell'appuntamento. La danza declinata secondo moduli molteplici del corpo che diventa strumento narrativo e aggregativo: percettivo. Lo spettatore interagisce con quello spazio impalpabile che fonde reale e virtuale (b/n e colore).




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