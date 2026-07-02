Videodanza immersiva in VR 360° cinematografica

ZED FESTIVAL ai Giardini Margherita di Bologna l'ottava edizione di danza tecnologica internazionale

Corpi reali e spazi digitali tra realtà virtuale e live performance: visioni ipercontemporanee. Spazi professionali e pubblici tra teoria e pratica. Energie profonde dedicate al cinema che continuano nel secondo atto in autunno. Cortometraggi e Gen Z Special Prize in collaborazione con gli studenti del DAMS di Bologna e Torino oltre al Premio del Pubblico. Tre distinte location (5 sezioni) cittadine che coinvolgono aree pubbliche e private attrezzate per le riprese a 360° e in VR che con la realtà immersiva aumentano la qualità dell'appuntamento. La danza declinata secondo moduli molteplici del corpo che diventa strumento narrativo e aggregativo: percettivo. Lo spettatore interagisce con quello spazio impalpabile che fonde reale e virtuale (b/n e colore).







