EVENTO CINEMUSIC RSM (Vieni) “Via con me”: Conte canta anche a San Marino Stasera al Cinema Concordia alle 21, “VIA CON ME”, il documento filmico sulla vita di Paolo Conte per la regia di Giorgio Verdelli con la voce narrante di Luca Zingaretti

Paolo Conte, una vita in tour in tutto il mondo e adesso in un détour, quasi un variazione sul tema, tra cinematografo e canzoni. Il docufilm passato a Venezia con successo e coprodotto dalla Rai parla del nostro più amato parolieri, musicista e cantautore, considerato un mito anche all'estero. Buon pianista (anche trombonista) jazz con il fratello Giorgio (batterista provetto) mettono su una band, e non smettono più... suonano ancora (tutt'intorno ai loro 80 anni). VIA CON ME è riassumibile nel giudizio di Isabella Rossellini su Conte: “una semplicità molto difficile da raggiungere”. Lui è anche l'autore di AZZURRO e nella intervista intima, vera ossatura poetica e ironica del lungometraggio, ne rammenta il successo dal pianto di sua madre al primo ascolto nel 1968 e nel calore commosso dei cuori sui balconi d'Italia durante il Covid-19.

fz

