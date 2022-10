Vietnam: celebrati i 15 anni di relazioni con San Marino. In vista accordi in materia educativa e universitaria Visita in Repubblica dell'Ambasciatore Duong Hai Hung. Oggi un colloquio con il Segretario di Stato Belluzzi

A sottolineare l'importanza del legame con il Vietnam, la presenza della Reggenza, ieri, al Titano, per un appuntamento all'insegna dell'amicizia e della conoscenza reciproca. Arte, musica; ed una sfilata di moda di vestiti vietnamiti, caratterizzati da richiami a luoghi iconici di San Marino. Evento assolutamente originale – quello organizzato dall'Ambasciata di Hanoi, in collaborazione con Segreteria di Stato e Dipartimento Esteri - per celebrare i 15 anni di relazioni diplomatiche. Rapporto ormai consolidato, ha ricordato il Segretario Beccari nell'indirizzo di saluto; poi l'intervento dell'Ambasciatore Duong Hai Hung. Ricevuto oggi dal Segretario di Stato Belluzzi; perché è la cultura, la profondità storica, il tratto comune di due realtà così distanti geograficamente e nei numeri. Paese da quasi 100 milioni di abitanti, il Vietnam, e con una impetuosa crescita economica e sociale. Nel corso dei colloqui si è convenuto di stipulare accordi in materia educativa e di istruzione universitaria. Al termine dell'incontro ci si è spostati presso la Biblioteca di Stato. In un clima di estrema cordialità, e alla presenza del Direttore degli Istituti Culturali – Paolo Rondelli – uno scambio di pubblicazioni di carattere storico.

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura) e Duong Hai Hung (Ambasciatore Repubblica Socialista del Vietnam)

