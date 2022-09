3 SETTEMBRE Vigilia di Festa nazionale: la Repubblica si prepara a celebrare l'anniversario di Fondazione

Ricco il programma delle celebrazioni per la giornata del 3 settembre - Festa nazionale della Repubblica di San Marino per l'anniversario di Fondazione - nella prima estate libera dalle restrizioni dettate dalla pandemia.

Domani, fin dalle prime ore del mattino, una serie di eventi all’insegna della tradizione, ma anche cultura, musica e spettacolo. Si parte dall'Alzabandiera in Piazza della Libertà salutato dal Corteo delle Forze Armate. Alle 10.00 in Basilica del Santo verrà celebrata la Messa Solenne alla presenza dei Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli. Seguirà la processione per le vie del Paese. Momento clou sotto i portici di Palazzo con la Benedizione e l'innalzamento della Reliquia del Santo con la Sua esposizione alla Reggenza e ai presenti da parte del Vescovo.

La lettura del Bando dei Balestrieri in mattinata farà da preludio poi al Palio delle Balestre Grandi in programma alle 15.30 alla Cava dei Balestrieri, che decreterà il migliore tra i tiratori sammarinesi, con la proclamazione del Campione Nazionale. Alle 17.30 la Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta si esibirà nel tradizionale Concerto alla presenza dei Capi di Stato.

Dopodiché alle 19.00 nel Piazzale Lo Stradone si torna alla consueta estrazione della tombola con premi da 15.000, 7.500 e 2.500 euro per i fortunati vincitori.

In serata, dalle 21.30 in Campo Bruno Reffi risuoneranno le note del celebre flautista Andrea Griminelli accompagnato da Octa Jazz Quartet in un Omaggio al Cinema Italiano, eseguendo musiche di Ennio Morricone e Nino Rota. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Concordia. Gran finale con i classici fuochi d'artificio.

