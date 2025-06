ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA (VII) Settimo ruba un po' meno... THE MISTERMIND di Kelly Reichardt dopo Cannes 78 su piattaforma MUBI, furti d'arte e disincanto della società americana, protagonista Josh O'Connor della serie THE CROWN

La mente e il genio sono applicabili a tutto? Il furto con il supporto di una banda improbabile nel film va al di là della illegalità: diventa un gesto di sfida e complicità perché sai cosa rubi ma non quanto vale per gli altri ciò che sottrai. E la faccia (che, poi, è quella di THE CROWN) ce la mette O'Connor che a Cannes è sempre molto apprezzato (lo abbiamo visto anche in LA CHIMERA di Alice Rohorwacher e in CHALLANGERS di Guadagnino). Una storia anni Settanta del Massachusetts (la regista è originaria dell'Oregon: un salto oceanico...). Pellicola così anomala da fare la differenza a Cannes 78: piena di suoni e silenzi in piano sequenza come mostra la scena proposta che si svolge in un museo provinciale durante la Guerra del Vietnam. Un giovane falegname senza lavoro si reinventa ladro 'museale' dilettante, MASTERMIND del suo primo catastrofico grande furto, per una serie di piani criminosi grotteschi e amari. La sceneggiatura non è altro che una parodia della fragilità americana sullo stato di guerra (e di desolazione) del vissuto comune in provincia (ai margini).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: