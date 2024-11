EVENTI CIRCONDARIO Vika, Vic(t)toria, una storia d'adozione speciale VITTORIA prodotto da Nanni Moretti insieme a Rai Cinema presentato alla Biennale di Venezia, una vicenda reale di adozione, al'Eliseo di Cesena con gli autori in sala

Tutto girato a Torre Annunziata di Napoli direttamente interpretato dai veri protagonisti della vicenda coniugale che comprende un'adozione vera, reale, speciale di una bimba in una famiglia normale di 3 figli maschi e una mamma parrucchiera nella vita da poco rimasta orfana del padre. In un sogno ricorrente il papà le porge una bimbetta piccola e bionda in braccio. E le entra nel cuore un desiderio: averla in casa in adozione (Vika, Victoria, è veramente una piccolina bielorussa con un disturbo cognitivo) scelta contro tutto e tutti. Un gesto che cambierà il suo mondo, intorno...

