EVENTI FELLINIANI VINCE TEMPERA suona FELLINI anche sul MONTE “Buon compleanno Federico” è l'appuntamento musicale felliniano di lunedì 20 gennaio al Teatro Galli di Rimini diretto e reinterpretato da VINCE TEMPERA che ci è venuto a trovare durante le prove per raccontarcelo

Lui che di musica ne ha vista tanta può permettersi di raccontare Fellini utilizzando Rota con l'esperienza del suo mezzo secolo di arrangiamenti d'autore in tutto il mondo, e pure a San Marino. Una “lettura musicale che interpretava Rimini” quella dei film del Fellas era musica per gli occhi che oggi diventa concerto, tour e probabilmente un omaggio sanremese per il centenario del 2020 fino al prossimo ricordo di Giulietta Masina nel 2021. Strumenti, arie e melodie popolari predilette dal maestro, saranno le basi di immagini e video celebrativi del regista. Ma VINCE sempre! ci mette del suo... come al tempo di GOLDRAKE con l'amico Bassista Aris Tavolazzi: e fu subito sigla, memorabile, ormai da 42 anni.

Intervista con VINCE TEMPERA, compositore e Arrangiatore





