Vinicius PANDEMONIUM: Capossela alla Brancaleone

20 anni fa esatti lo dicevano già che il suo primo disco PREMIO TENCO '90 intitolato ALL'UNA E TRENTACINQUE CIRCA era geniale. Oggi promuove il suo undicesimo album, BALLATE PER UOMINI E BESTIE, sua IV Targa Tenco forte della candidatura al Premio Strega 2015 con un romanzo Feltrinelli della terra. Ma la vera sorpresa è il PANDEMONIUM, ispirato a un grande strumento mitico, tipo organo da fiera di metalli e varie leghe, figlio dell'attesa pandemica in video e rubriche quotidiane della quarantena sul web divenuto concerto narrativo per voce e strumenti “pandemoniali”... Il BESTIARIO D'AMORE del tour 2020-2021 è riassumibile nel contrappunto del polistrumentista VINCENZO VASI che lo asseconda in scena: solitudine, il brontolio del suon nel pan panico, provocato dal tuono del disordine. Capossela lo definisce così: “tutte le stanze di cui è composto il bordello del nostro cuore”.

