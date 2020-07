RAVENNA FESTIVAL Vinicius PANDEMONIUM: Capossela alla Brancaleone Vinicio Capossela porta stasera alle 21.30 il suo PANDEMONIUM, dopo i lunghi mesi del covid in attesa del nuovo tour teatrale, direttamente alla Rocca Brancaleone invitato dal Ravenna Festival

20 anni fa esatti lo dicevano già che il suo primo disco PREMIO TENCO '90 intitolato ALL'UNA E TRENTACINQUE CIRCA era geniale. Oggi promuove il suo undicesimo album, BALLATE PER UOMINI E BESTIE, sua IV Targa Tenco forte della candidatura al Premio Strega 2015 con un romanzo Feltrinelli della terra. Ma la vera sorpresa è il PANDEMONIUM, ispirato a un grande strumento mitico, tipo organo da fiera di metalli e varie leghe, figlio dell'attesa pandemica in video e rubriche quotidiane della quarantena sul web divenuto concerto narrativo per voce e strumenti “pandemoniali”... Il BESTIARIO D'AMORE del tour 2020-2021 è riassumibile nel contrappunto del polistrumentista VINCENZO VASI che lo asseconda in scena: solitudine, il brontolio del suon nel pan panico, provocato dal tuono del disordine. Capossela lo definisce così: “tutte le stanze di cui è composto il bordello del nostro cuore”.

fz



I più letti della settimana: