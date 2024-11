25 NOVEMBRE Violenza contro le donne: a Palazzo Graziani la mostra per dare loro voce e coraggio L'esposizione, curata da Yvette Brodaz, sarà aperta al pubblico fino al 15 dicembre

Un lavoro corale, un percorso espositivo tra diverse opere pittoriche e scultoree messe in dialogo tra loro, per veicolare un messaggio contro la violenza di genere. “Women are... Art, Love, Life, Strongness” (Le donne sono... arte, amore, vita, forza) è il titolo della mostra inaugurata a Palazzo Graziani in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Una trentina le opere, di venti artiste e di un artista, curata da Yvette Brodaz, in esposizione fino al 15 dicembre. Uno degli obiettivi della mostra, organizzata dalla galleria La Maison De La Petite Sara e dalla cooperativa culturale 3 Arrows in collaborazione con Istituti Culturali e istituzioni, è trasmettere alle visitatrici la forza di chiedere aiuto per uscire dall'incubo.

Nel servizio le interviste a Yvette Brodaz (curatrice della mostra), Francesco Chiari (cooperativa culturale 3 Arrows) e Sara Cerosio (La Maison De La Petite Sara)

