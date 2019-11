Violenza sulle donne: dalla Reggenza riconoscenza all'avvocato Maristella Paiar

Nel pomeriggio l'udienza dei Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I Capi di Stato hanno espresso riconoscenza all'avvocato Maristella Paiar, per aver contribuito con le sue analisi, riflessioni e proposte, ad arricchire il programma delle iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Di fronte al persistere di un fenomeno – ha detto la Reggenza – è nostra responsabilità adoperarci per far sì che ogni giorno la lotta alla violenza sulle donne si confermi quale nostro obiettivo prioritario. Dobbiamo lavorare di più per promuovere condizioni di pari opportunità, per incoraggiare le donne, soprattutto le più giovani, ad esigere sempre rispetto, a non confondere brama di potere e possesso con l'amore autentico, perchè amare significa soprattutto desiderare il benessere e la felicità del proprio partner.