EMILIA ROMAGNA CREATIVA Virginia Woolf in "L'eco della falena" di Cantiere Artaud La pièce teatrale con Sara Bonci e Filippo Mugnai per la stagione emiliana CelesteCobalto, stasera alle 21.30, al Teatro Sociale di Gualtieri di Reggio Emilia

Lo spettacolo per la regia di CIRO GALLORANO tratto dalla vita della scrittrice britannica di Virginia Woolf mette in scena la natura malinconia del tempo. Un attimo in un giorno di “GITA AL FARO” e “MRS DALLOWEY” per secoli come nell'ironico "ORLANDO" o ne “LE ONDE” storie di 6 amici d'infanzia per tutta una vita in cui: “Sul bordo di ogni agonia c’è sempre uno che osserva, che ammicca e sussurra...” . In scena oggetti e strumenti di vita (pietre e porte) e di morte (l'acqua del fiume Ouse del suicidio per annegamento della Woolf). Solo l'uomo misura il tempo e ne conosce le sfumature (Kairòs e Krònos) facendole proprie fin dove è possibile... e soprattutto - crediamo, rispetto agli autori - a differenza di ogni altra creatura sa pregare, e rifiutare di farlo...

fz



