"Visionari riminesi" al cinema con Salvatores

Il film "Tutto il mio folle amore"

Una prima edizione originalissima nelle sale MULTIPLEX anche sede del festival si fa scuola di cinema con il VISIONER. Lungometraggi e documentari rivolti ai giovani delle superiori con il patrocinio di comune e università. La 3 giorni offre conoscenze e strumenti culturali e d'interesse turistico per pensare il futuro multimediale. Da un progetto di Filippo Cesari la comunicazione aperta (raccontare storie e imparare a farle) coinvolge anche il circondario e San Marino. Si parte con uno specialissimo SALVATORES in primissima romagnola per ragazzi e ragazzi un viaggio in moto lungo le strade della vita (l'autore torna al road movie) per 3 mesi tra Slovenia e Croazia. Soggetto originale tratto dal romanzo SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA di Fulvio Ervas. Un padre naturale ritrovato e un figlio prezioso (malato, con una disabilità tutta speciale, derivata da un disturbo della personalità) adottato dal compagno della madre capace di farsi desiderare anche dal suo vero genitore. Il titolo è un verso della canzone di Modugno COSA SONO LE NUVOLE parte di un episodio pasoliniano tratto da CAPRICCIO ALL'ITALIANA. Nel cast Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono.

