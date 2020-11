Visioni "antiglamour" al Festival della Cineteca

Cortometraggi e documentari fruibili su piattaforma Mymovies in opere “irregolari” a cui dare visibilità anche in piena pandemia sperimentare è possibile, anzi, raccomandabile dopo le selezioni. Produzioni indipendenti e nazionali nel festival degli esordi “ANTIGLAMOUR” vetrina per talenti. Il cinema del presente. Visioni Ambientali, Visioni Acquatiche, Visioni Doc e fuori concorso VISIONI IN LOCKDOWN. Dopo l'apertura con il direttore Gian Luca Farinelli, Alice Rohrwhacher e JR, l'anteprima di OMELIA CONTADINA, anche sui social e YouTube della Cinetaca Comunale bolognese, nel film già presentato a Venezia 77^. Allegoria di un funerale della campagna sulla morte dell'agricoltura dalla profezia di Pasolini. Una trentina i titoli di fiction che affrontano temi come immigrazione, solitudine e violenza. 12 opere documentaristiche su genitori e figli, diversità e censura. La sezione EMILIA ROMAGNA al CINEMA prosegue puntando sulla professionalità e la produzione locale di qualità anche durante il blocco produttivo e la chiusura degli spazi creativi. La domanda che sottende all'evento è: come ne uscirà il comparto cinema italiano?

fz