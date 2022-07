MAGICO Visionnaire incanta: esordio da sold out Questa sera la replica dello spettacolo

Visionnaire incanta il pubblico alla Cava dei Balestrieri. È un esordio travolgente: prima serata da tutto esaurito. L'evento regala all'estate 2022 del Titano un altro spettacolo immersivo senza eguali, “A rivedere le stelle 2.0”.

Oltre 50 le persone coinvolte nel progetto, più di 30 artisti in scena con i quali calarsi in una esperienza totale. Successo di numeri e critica, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo, che ripropone L’inferno di Dante nella visione onirica del Direttore Artistico Simone Ranieri; capace grazie alla perfetta unione di arte performativa, musica, danza ed effetti speciali di coinvolgere il pubblico per oltre un'ora di show, nel centro di San Marino Città patrimonio UNESCO. E questa sera la magia si replica.

