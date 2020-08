Visionnaire: tra sogno e acrobazie successo per lo spettacolo 'magico' in centro storico

Tante persone ieri in centro storico per vivere le atmosfere fantastiche di Visionnaire, evento dedicato alle arti performative con acrobati, artisti e musicisti. La partenza alla porta San Francesco con un corteo 'magico' di performer che ha affascinato il pubblico, passando per via Eugippo, il giardino del Cantone panoramico, piazzale Domus Plebis per terminare in piazza della Libertà. In ogni punto uno spettacolo di suoni, luci, equilibrio e abilità. Tra gli artisti coinvolti, gli Elementz Art che hanno già collaborato con realtà come Disneyland Paris e il Carnevale di Venezia.



Questa sera sarà di nuovo spettacolo per le vie di Città, con la compagnia teatrale "Liberi di...": ensemble specializzato in acrobatica aerea. L'evento è promosso dalla Segreteria al Turismo e organizzato da Nextime Eventi. Sempre questa sera, per la rassegna Copertina, al Bruno Reffi lo show di Vito, dalle 21.30.