EVENTI Visionnaire: tra sogno e acrobazie successo per lo spettacolo 'magico' in centro storico

Un viaggio inedito per le vie del centro storico: quello di Visionnaire è un percorso fatto di atmosfere oniriche, musica e corpi che si muovono nell'aria come in una realtà parallela, fantastica. Numerosi gli artisti coinvolti nell'evento promosso dalla Segreteria al Turismo e organizzato da Nextime Eventi. Tra i performer più conosciuti, gli Elementz Art: formazione che ha collaborato con realtà come Disneyland Paris e il Carnevale di Venezia. Visionnaire è una sorta di corteo 'magico', partito da porta San Francesco, passato per via Eugippo, giardino del Cantone panoramico e piazzale Domus Plebis, fino in piazza della Libertà.



Questa sera sarà di nuovo show per le vie di Città, con la compagnia teatrale "Liberi di...": ensemble specializzato in acrobatica aerea con, all'attivo, performance nei principali teatri d'Europa e, oltre oceano, a Broadway. Sempre questa sera, per la rassegna “Copertina”, al campo Bruno Reffi lo spettacolo del comico emiliano Vito, in “Il bar al portico”: esilarante cronaca da un bar di provincia.



