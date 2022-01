Vita da cavia: salvate il coniglio 'Ralphy'

Una odiosa pratica già ampiamente vietata in oltre 40 paesi ma ancora legale in gran parte degli stati del mondo. Sofferenze e sevizie spesso inutili sui piccoli animali allevati per la sperimentazione microbiologica e chimica della industria farmaceutica e dei cosmetici accusati di maltrattamenti e sfruttamento. HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL promuove l'aiuto utilizzando il cinema e l'animazione con il coniglio RALPH ormai virale sul web. #SICUREZZASENZASOFFERENZA riguarda anche la protezione della fauna selvatica e marina e l'osservazione degli animali allevati sul PATTO VERDE con le industrie. Si è mossa HOLLYWOOD con storybord e dietro le quinte in stop motion sulla giornata tipo di Ralph che partecipa a un film sulla sua fine...

