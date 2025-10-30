Vita da "Mostro" in storie violente seriali

Il contadino ED cresciuto nella provincia più profonda e tradizionalista della regione dei Grandi Laghi. Un uomo educato al rigore 'morale' rigido dalla madre protestante rimasto orfano del padre GEORGE GEIN alcolizzato e violento. Un incubo collettivo per l'intero stato del WISCONSIN che scandalizzò l'America: “il macellaio”, appunto, massacratore di donne. MONSTER: THE ED GEIN STORY è la serie NETFLIX più vista in assoluto. Charlie Hunnam interpreta l'uomo dietro il criminale attraverso i 30 anni di documentazioni e testimonianze dell'ospedale psichiatrico che lo accolse. Un uomo solo incapace di distaccarsi dalla madre dopo aver sviluppato un disagio maschile contro la figura femminile che lo portò alla follia senza fine in una società che spesso giustifica la violenza.