TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:39 Vita di Pascoli tra Castelvecchio e San Mauro 17:49 Eurovision, il capo delegazione di San Marino Montesi: "Semifinale tosta, ma siamo pronti" 16:44 Assolto dall'accusa di riciclaggio il professionista sammarinese Mark Pasquale Berti 16:13 Il ministro Tajani: "Ho pianto a Crans-Montana" 14:58 SdS Beccari: sulla vicenda della nave colpita in corso un monitoraggio in collaborazione con Kiev 13:07 La voce delle donne contro il colonialismo 08:14 Patagonia argentina in fiamme: già 15mila ettari bruciati, emergenza in Chubut
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Vita di Pascoli tra Castelvecchio e San Mauro

“Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” di Giuseppe Piccioni coprodotto e girato in Emilia Romagna dopo la presentazione a Venezia 2025 in prima visione su RAI UNO è disponibile su RAI PLAY

di Francesco Zingrillo
13 gen 2026
“Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”
“Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”

La storia del poeta romagnolo inizia dalla fine. Dopo la morte a Bologna il 6 aprile 1912 il treno delle esequie riporta GIOVANNI a casa sua insieme ai suoi: in Garfagnana a Castelvecchio di Barga oggi PASCOLI (come San Mauro, d'altronde, luogo natale in Romagna). Lo accompagna la sorella minore Mariù che non si è mai sposata come lui a differenza della maggiore Ida che, invece, si era allontanata dai fratelli anche a causa di alcuni dissapori col poeta proprio sul di lei matrimonio. Sullo sfondo riecheggia LA CAVALLINA e l'assassinio del padre oltre alla solitudine malinconica che accompagna per sempre lo scrittore sino alla fine. Nel film anche le simpatie anarco-sociali e il rapporto con Carducci altrettanto livido e meditabondo...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura