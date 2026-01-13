EVENTO CINE-TV Vita di Pascoli tra Castelvecchio e San Mauro “Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” di Giuseppe Piccioni coprodotto e girato in Emilia Romagna dopo la presentazione a Venezia 2025 in prima visione su RAI UNO è disponibile su RAI PLAY

La storia del poeta romagnolo inizia dalla fine. Dopo la morte a Bologna il 6 aprile 1912 il treno delle esequie riporta GIOVANNI a casa sua insieme ai suoi: in Garfagnana a Castelvecchio di Barga oggi PASCOLI (come San Mauro, d'altronde, luogo natale in Romagna). Lo accompagna la sorella minore Mariù che non si è mai sposata come lui a differenza della maggiore Ida che, invece, si era allontanata dai fratelli anche a causa di alcuni dissapori col poeta proprio sul di lei matrimonio. Sullo sfondo riecheggia LA CAVALLINA e l'assassinio del padre oltre alla solitudine malinconica che accompagna per sempre lo scrittore sino alla fine. Nel film anche le simpatie anarco-sociali e il rapporto con Carducci altrettanto livido e meditabondo...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: