VITA di SUU KYI, oggi: cinema teatrale

Sono passati 29 anni dal Nobel per la Pace e la Ghandi Birmana oggi ha 75 anni e non è più "la pasionaria buddhista" del Myanmar libero e federale. Dopo essere sbarcata sui social per salvare la sua terra dal covid (e dalle critiche sull'esodo dei Rohingya mussulmani oltre alla lotta locale alla droga) la Lady si trova a patteggiare con il TATMADAW militare al potere causa uccisioni extragiudiziarie. Il Teatro delle Albe ripropone in collaborazione con Start Cinema un'opera artistica e fortemente teatrale: una bambina da un magazzino di costumi va verso il Siam a Oriente per cercare i colori zafferano e sgargianti della terra di SUU KYI. Trova dittatori e burattini, giornalisti di Vanity Fair e Inviati ONU, in un contesto oggi molto differente dal quella primavera di pace del 2015. “GLI STATI DI COSCIENZA” invocati da Leo De Bernardinis sono mutati in STATI DI POTERE tra voce pubblica e voce intima c'è di mezzo un cambiamento d'epoca...

Nel video l'intervista con Marco Martinelli Regista